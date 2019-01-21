الدالية : إستصدار البطاقة الإجتماعية للسكان قريبا

قالت وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية، أنه تم رصد 67 مليار دينار لتغطية حاجيات السنة الجارية من منحة التضامن.

وأضافت في فروم الإذاعة الوطنية، أن ميزانية الدعم الإجتماعي وصلت نسبتها 21 بالمائة.

وهو ما يعادل 1772 مليار دينار موجهة للفئات المحرومة.

مشيرة إلى أنه تم رقمنة قاعدة بيانات الفئات المعوزة للإستفادة من المنحة التضامن الجزافية وهي 3000 دينار.

خاصة وأن الجزائر تحصي مليون معاق مستفيد من بطاقة الإعاقة 100 بالمائة، وربع هذا العدد يستفيد من المنحة.

كما تعمل الوزارة حاليا على استصدار البطاقة الإجتماعية للسكان، وفق عمل وزاري مشترك من أجل تحديد المستفيدين من مختلف التراتيب التي تمنحها الوزارات.