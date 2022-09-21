الدخول المدرسي.. وزير التربية يشرف على الانطلاق ويتابع الدرس الافتتاحي

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، من ولاية جانت على انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2022-2023. كما تابع وزير التربية، من مدرسة لالة فاطمة نسومر في ولاية جانت، الدرس الافتتاحي. الذي جاء تحت عنوان “دخول مدرسي في محيط نظيف”.

كما قدم وزير التربية، عدة تعليمات لمديرية التربية في الولاية، من أجل انجاح الدخول المدرسي في جو هادئ ومريح. مشيرا إلى دور اللوحات الرقمية في تسهيل الدراسة وتخفيف المحفظة للتلاميذ.

والتحق اليوم الأربعاء، قرابة 11 مليون تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة. بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2022-2023. يتوزعون على ما تقارب 30 ألف مؤسسة عبر كامل التراب الوطني. في ظل العودة إلى نظام التدريس العادي. بعد سنتين من التنظيم الاستثنائي للتمدرس الذي فرضته جائحة كورونا.

وستعرف هذه السنة الدراسية، إلتحاق 425.625 تلميذا جديدا. مسجلين في السنة الأولى إبتدائي. كما ستشهد عدة مستجدات لا سيما في طور التعليم الإبتدائي بإدراج مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة وإتخاذ عدة تدابير للتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية.

وكان وزير التربية الوطنية، قد كشف سابقا أنه تم إتخاذ عدة تدابية من أجل تخفيف ثقل المحفظة المدرسية. كما تم تجهيز أزيد من 1600 مدرسة بالألواح الرقمية والكتاب الالكتروني. إضافة إلى استعمال النسخة الثانية من الكتاب المدرسي الموسوم “بكتابي” بالنسبة لتلاميذ سنوات 3 و4 و5 ابتدائي. بحيث يحتفظ بهذه النسخة في أدراج أو خزائن بالابتدائيات.

ويستفيد ما لا يقل عن 3 ملايين متمدرس من السنة الاولى إلى الثالثة ابتدائي من نسخة ثانية للكتاب المدرسي لتخفيف العبء عليهم. هذا بالإضافة الى إمكانية تحميل الكتاب الرقمي بالنسبة لتلاميذ الطور الأول.