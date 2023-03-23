الدنمارك تفرض رسومًا للحصول على الجنسية

تفرض الحكومة الدنماركية رسومًا جديدة على الطلبات المتكررة للحصول على الجنسية. في محاولة لمنع المتقدمين من إعادة التقديم في الحالات ذات النتائج المختلفة. أو التي تخاطر بزيادة وقت المعالجة القياسي لحالات التجنس.

قبل هذا الإجراء، كان على المتقدمين دفع رسوم أولية قدرها 537 يورو أو 4000 كرونة دانمركية. ويمكنهم إعادة التقديم مرات لا حصر لها دون أي تكلفة إضافية.

وفقًا لوزير الهجرة والاندماج الدنماركي، كار ديبفاد بيك، يجب فرض رسوم على إعادة التقديم. ولكن لا يجب أن ينطبق الأمر نفسه على أولئك الذين يعيدون تقديم الطلب مرة واحدة دون دفع رسوم جديدة. كما هو الحال في الحالات التي يكون فيها هناك شيء واحد يمنع شخصًا من القيام بذلك. كونها مؤهلة لتصبح مواطنًا دنماركيًا.

في الوقت نفسه ، ترغب السلطات في خفض رسوم الطلبات للشباب المولودين أو الذين نشأوا في الدنمارك. والتي تتبع اتفاقية قانون الجنسية التي تنص على أن الأشخاص الذين ولدوا أو نشأوا في الدنمارك. يجب أن يكونوا قد سهّلوا الحصول على الجنسية الدنماركية.

وشددت الوزيرة على أن الدنمارك لديها قواعد صارمة للحصول على الجنسية. ويجب أن تبقى ولكن ليس بالضرورة أن تنطبق على الشباب الذين ولدوا وترعرعوا في البلاد. داعيا الإجراء لخفض الرسوم لهذه الفئة المناسبة.

كما يجب الانتهاء من إدخال رسوم إعادة التقديم مع تغيير في القانون ، مع تعديل القانون المقرر إجراؤه في الجلسة التالية. بغض النظر ، لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن رسوم الطلبات المتكررة للحصول على الجنسية. ولا بشأن المبلغ الذي يجب تخفيضه مجانًا للشباب المولودين أو الذين نشأوا في الدولة.

وفقًا لـ Statista، يحمل 5.31 مليون مقيم الجنسية الدنماركية، بينما يحمل 620.000 مواطنًا جنسية أجنبية.

في حين أن عدد المواطنين الدنماركيين لم يتغير في عام 2022 ، كان هناك عدد أقل من الأجانب في عام 2022 – بإجمالي 560.000.