الدوري السعودي.. محرز وعوار الأفضل في منصبيهما

تواجد الثنائي الدولي الجزائري، الناشط في الدوري السعودي، حسام عوار ورياض محرز، على التوالي، ضمن قائمة اللاعبين الأعلى تقييما في الموسم الحالي لدوري “روشن”.

وأعدّت شبكة “أوبتا” المختصة في الأرقام والاحصائيات، التشكيلة الأساسية لأفضل اللاعبين تنقيطا، في كل منصب، وشهدت التشكيلة تواجد عوار ومحرز.

وجمع عوار، المتألق مع اتحاد جدة، تقييم 7.9، في جميع مشاركاته هذا الموسم. وهو ثالث أفضل تقييم في التشكيلة، بينما جمع محرز، 7.3/10.

وشارك عوار، مع الاتحاد في 11 مباراة هذا الموسم في دوري “روشن”، ساهم خلالها بـ 9 أهداف، بواقع 7 وتمريرتين حاسمتين.

بينما لعب محرز، رفقة الأهلي، 12 مباراة في الدوري السعودي. سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.