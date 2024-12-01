الدوري السعودي.. محرز وعوار الأفضل في منصبيهما
تواجد الثنائي الدولي الجزائري، الناشط في الدوري السعودي، حسام عوار ورياض محرز، على التوالي، ضمن قائمة اللاعبين الأعلى تقييما في الموسم الحالي لدوري “روشن”.
وأعدّت شبكة “أوبتا” المختصة في الأرقام والاحصائيات، التشكيلة الأساسية لأفضل اللاعبين تنقيطا، في كل منصب، وشهدت التشكيلة تواجد عوار ومحرز.
وجمع عوار، المتألق مع اتحاد جدة، تقييم 7.9، في جميع مشاركاته هذا الموسم. وهو ثالث أفضل تقييم في التشكيلة، بينما جمع محرز، 7.3/10.
وشارك عوار، مع الاتحاد في 11 مباراة هذا الموسم في دوري “روشن”، ساهم خلالها بـ 9 أهداف، بواقع 7 وتمريرتين حاسمتين.
بينما لعب محرز، رفقة الأهلي، 12 مباراة في الدوري السعودي. سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
الأعلى تقييمًا بكل مركز وفقًا لـ”أوبتا” 🔢
🧤 الحراسة: رايكوفيتش 7.9
🛑 الدفاع:
كانسيلو 7 | ديميرال 7 | ناتشو 6.9 | لودي 7.4
🅰️ الوسط:
سافيتش 8 | حسام عوار 7.9 | ستيفن بيرغوين 7.9 | رياض محرز 7.3
⚽ الهجوم:
كريم بنزيما 8.2 🌟 | عبدالعزيز العثمان 8.1 pic.twitter.com/42F9lWVKPc
— إحصائيات دوري روشن (@StatsSPL) December 1, 2024