الذهب الأصفر يواصل الارتفاع والأسود في انخفاض

عززت المخاوف من سرعة انتشار المتحور “أوميكرون” الإقبال على شراء الذهب ليقترب سعره اليوم الاثنين من أعلى مستوياته في 3 أسابيع.

كما استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر 2021.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية. لكن من شأن رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة أن يزيد من تكلفة اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.

في حين تراجعت الأسهم الآسيوية مع تفشي حالات “أوميكرون” التي أدت إلى فرض قيود جديدة في أوروبا. كما هبطت الفضة 0.2 بالمائة إلى 22.31 دولار للأونصة. وتراجع البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 1699.17 دولار، في حين تراجع البلاتين واحد بالمئة كذلك إلى 921.48 دولار للأونصة.

كما عرفت أسعار النفط اليوم الاثنين، تراجعا، إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين. من أن يؤدي فرض قيود جديدة إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 12:01 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.95 بالمائة إلى 67.35 دولار للبرميل. في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 4.75% إلى 70.03 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وعزا كلفين وونغ محلل الأسواق لدى “سي إم سي ماركتس” الهبوط إلى المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادي. لاحتواء انتشار أوميكرون على مستوى العالم. ومن ناحية أخرى، زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.

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