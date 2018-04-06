الذهب يستقر عند 1325 دولارا للأوقية قبل بيانات الوظائف الأمريكية

استقر الذهب اليوم الجمعة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي تجري متابعتها بشكل وثيق بسبب تأثيراتها على سياسة أسعار الفائدة.

رغم أن المخاوف بشأن مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين ظلت تقدم الدعم للأسعار، وارتفع المعدن النفيس في التعاملات الآسيوية.

بعد أن جدد الرئيس الأمريكي المخاوف بشأن حرب تجارية عبر فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 100 مليار دولار على الصين.

لكن الذهب لم يتمكن من الحفاظ على تلك المكاسب مع بدء المستثمرين في التزام الحذر قبل تقرير الوظائف الأمريكية.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1325.46 دولار للأوقية بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة .

ليقبع دون المستوى المرتفع البالغ 1333.28 دولار الذي سجله في وقت سابق. ولم يسجل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم جوان تغيرا يذكر عند 1329 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.31 دولار للأوقية.

فيما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 911.50 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 905.40 دولار للأوقية، بعد أن تكبد خسائر لعشر جلسات متتالية.