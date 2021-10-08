الرئيس الإيطالي: إفريقيا هي “قارة المستقبل والفرص”

قال رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الجمعة، خلال أشغال الطبعة الثالثة للاجتماع الوزاري ” إيطاليا – إفريقيا”. إن إفريقيا هي “قارة المستقبل والفرص”.

وشدد الرئيس الإيطالي على ضرورة العمل لتذليل العقبات. من أجل تشجيع الاستثمار في إفريقيا خاصة في مجال الطاقة ومساعدتها لمجابهة عواقب التحولات المناخية.

وحضر الاجتماع وفود من ما يقارب 50 دولة افريقية، وممثلين عن الاتحاد الإفريقي ومنظمات إقليمية أخرى. إلى جانب خبراء وأكاديميين ورجال أعمال.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. فقد ترأس الوفد، الوزير رمطان لعمامرة.