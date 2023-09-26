الرئيس التونسي يأمر بتأجيل زيارة وفد أوروبي لبلاده

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، بإبلاغ الجانب الأوروبي بقراره تأجيل زيارة مرتقبة لوفد من المفوضية الأوروبية إلى البلاد. لموعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

كما جاء ذلك وفق بيان مقتضب للرئاسة التونسية، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي. الذي أشرف عليه سعيّد.

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات عاجلة لتونس بقيمة 127 مليون يورو لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية. وأن وفداً أوروبياً سيزور تونس الأسبوع المقبل “الجاري حاليا”.

وقال البيان:”قرر رئيس الجمهورية تكليف وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل الزيارة”. “التي كان يعتزم وفد من المفوضية الأوروبية أداءها إلى بلادنا إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين”، دون تفسير القرار.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول الجاري عبر سعيد عن رفضه التام استقبال بلاده لوفود أجنبية وصفها “بتفقديات الاستعمار”. وشدد على أن بإمكان تونس إيفاد “ممثلين عن المجتمع المدني لمراقبة حرية الصحافة والتعبير بهذه البلدان”، وفق تعبيره.

وقال في كلمة مصورة إن “على هذه الجهات “لم يحددها” أن تكف عن لعب دور الوصاية وإرسال موفديها للرقابة وكأننا مستعمرون”. وأضاف: “سنعاملهم بالمثل، ولن نقبل أن يتطاولوا على سيادتنا، لأننا نعمل في إطار الشفافية أكثر من هذه الدول. التي نعرف جيدًا محطات من تاريخها عندما احتلوا دولا إفريقية”.

وأعلن سعيد في 14 سبتمبر، رفضه مشاركة موفدين أجانب (وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي). في الرقابة على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2024. وقال سعيد: “يمكن أن يحضر الأجانب لمتابعة الانتخابات كملاحظين، لكنهم لن يأتوا لتونس للمراقبة، لأن التونسيين وحدهم سيراقبون الانتخابات”.