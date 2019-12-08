الرئيس الفرنسي يجتمع بوزرائه مساء اليوم للنظر في قانون التقاعد

يلتقي الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، مساء اليوم، في قصر الإليزيه، بأعضاء الحكومة المعنيين بمشروع التقاعد.

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه الشارع الفرنسي منذ الـ5 ديسمبر، إضراب مختلف النقابات ضد قانون التقاعد.

وتسبب قانون التقاعد في شل حركة التنقل في فرنسا.

من جهته وعد رئيس الحكومة الفرنسية، إدوارد فيليب، أنه سوف يقدم يوم الأربعاء، “المشروع الحكومي بأكمله”، لتوحيد خطط التقاعد الـ42.

وأكد فيليب، أنّه مصمم على وضع حد للإصلاح، والإستجابة لمطالب المحتجين، وأن تكون السلطة التنفيذية قادرة على تقديم إجابات إيجابية للعديد من الأشخاص الذين يعانون من الظلم .