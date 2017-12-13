الرئيس الفلسطيني يرفض أي دور أمريكي في عملية السلام ببلاده

رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أي دور أمريكي في عملية السلام ببلاده مستقبلا.

وقال محمود عباس خلال كلمتة أمام “قمة منظمة التعاون الإسلامي”، أن قرار “دونالد ترامب” بشأن القدس “هدية لحركة الكيان الصهيوني”.

وأكد الرئيس الفلسطيني، رفض أي دور أمريكي في عملية السلام مستقبلا

ولن يكون لها دور في العملية السياسية بعد الأن، لأنها منحازة للإحتلال الصهيوني.

و أضاف أن إعلان القدس عاصمة للإحتلال الصهيوني، هو إنتهاك للقانون الدولي والاتفاقات الدولية.

و أوضح الرئيس الفلسطيني، أن العالم وقف وقفة واحدة ضد “ترامب”، لأن واشنطن تجاوزت الخطوط الحمراء بشأن القدس.