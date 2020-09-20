قال رئيس الجمهورية عبد المجيد أن بعض الجمعيات تحصلت على أموال طائلة.

وخلال لقائه مع الصحفيين قال الرئيس تبون أن هناك جمعيات تؤدي دورها الحقيقي ولها مفعول ميداني.

واضاف رئيس الجمهورية أن الفساد والمال الفاسد عم الجميع إلا من رحم ربي.

واعطي رئيس الجمهوية مثلا بالقول أن في بلديات نائية يفرضون على المواطن الرشوة.

وتوعد رئيس الجمهورية بالقول أن من لا يتوب من الفساد القانون سيفرِض عليه التوبة.

واضاف: سنعمم الشفافية من القمة إلى القاعدة بما فيها الرئاسة.

قال الرئيس تبون: لا أمانع أن تقوم المفتشية العامة للمالية بالتحقيق في حسابات الرئاسة.