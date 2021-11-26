الرئيس تبون: ما زلت ملتزما بتحسين القدرة الشرائية والغلاء المفتعل والمضاربة سنحاربهما

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، انه مازال ملتزما بتحسين القدرة الشرائية، كما انه سيحارب الغلاء المفتعل والمضاربة.

وجاءت تصريحات الرئيس تبون في اللقاء الدوري الذي يجمعه مع ممثلي الصحافة الوطنية.

وأضاف رئيس الجمهورية أن قرار توجيه الدعم لمستحقيه لن يتخذ قبل فتح نقاش حوله.

أما بخصوص رفع الأجور يجب أن يواكبه رفع وتيرة الانتاج وإلا وقعنا في مشكل التضخم.

كما دعى ذات المتحدث النقابات للنقاش حول إعادة توجيه الدعم الإجتماعي، يضيف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

طالع ايضا: الرئيس تبون: يجب مراجعة قوانين تسيير البلديات وإعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجممة، على ضرورة مراجعة قونين البلديات وإعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين.

وجاءت تصريحات الرئيس تبون في اللقاء الدوري الذي يجمعه مع ممثلي الصحافة الوطنية.

أين أكد أن المنتخبون أقرب إلى مشاكل وانشغالات المواطنين أكثر من الولاة والمسؤولين المُعَينين.

مضيفا بأنه لا معنى لصلاحيات واسعة للمنتخبين من دون امكانيات ولهذا يجب إعادة النظر في قانون الضريبة.

وتابع رئيس الجمهورية في نفس السياق بأن هناك بعض البلديات مساحتها بحجم دولة وليس لديها الإمكانيات لتوظيف حارس واحد.

كما أن هناك قرابة 900 بلدية فقيرة تمويلها من إعانات الدولة، يضيف الرئيس تبون.

وبخصوص موضوع البلديات دائما، أكد هذا الأخير أن هناك قرارات وتصرفات قديمة وتراكمات أثقلت كاهل بعض البلديات.

موضحا بأن هناك بلديات جد فقيرة وأخرى غنية بمواردها يتم تسييرها بنفس القانون، كما أنه سيتم

ورشة لإعادة النظر في طريقة تسيير الجماعات المحلية.

طالع ايضا: رئيس الجمهورية: سنة 2022 ستكون مخصصة للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن السنة المقبلة 2022 ستكون مخصصة للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وإعادة النظر في توجيه الدعم. وفي لقاء له مع ممثلي وسائل الإعلام، قال رئيس الجمهورية، إن أغلب المواطنين يقولون أن هناك قرارات صائبة لكن لا يتم تطبيقها. وأضاف الرئيس تبون:” هناك مسؤولون يفرملون الإصلاحات وهناك من يتمنى عودة العهد البائد.” وتابع رئيس الجمهورية: “لما نخصص منحا للطاقم الطبي خاصة بفيروس كورونا ولا تصلهم كيف نفسر هذا؟”

واختتم الرئيس تبون قائلا:” لا أطلب الولاء من أحد، أطلب الولاء للعمل وللوطن.”