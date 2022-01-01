الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأحد

يترأس غدا الاحد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء.

وفي بيان للرئاسة يتناول الإجتماع مشروعي قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد، وكيفيات ممارسة الحق النقابي.

اضافة الى عروضا تخص آليات تعيين متصرفين للبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية.

وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.

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رئيس الجمهورية يهنىء الشعب الجزائري بالسنة الجديدة

كما بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022.

وحسب ماجاء في مضمون الرسالة في مطلع السنة الجديدة، تكون قد مضت سنتان، منذ أن حظيت بشرف ثقتكم الغالية .وها أنا اليوم ملتزم بتعهداتي، أؤكد الإرادة القوية، التي تحدوني، في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية.. والذود عن القرار الوطني السيّد .”

وأضاف الرئيس تبون “بإدراك تام للتحديات الراهنة، وما يكتنفها من تعقيدات وصعوبات.. ومؤامرات زعزعة الاستقرار، بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية.. نستلهم معا بهذه المناسبة، القدرة على إحباط محاولات تثبيط العزائم.. ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا.. والتي عطّلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع.. ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمّة.”