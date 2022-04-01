الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإيطالي

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، (ماريو دراغي) تناولت واقع العلاقات الثنائية المتينة، وسبل تعزيزها، وكذا تطوير العمل الحكومي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الاتصال الهاتفي، كان فرصة لإطلاع السيد الرئيس بزيارة وفد يمثل شركة (إيني) الإيطالية الأحد المقبل، للجزائر، تدخل في إطار التعاون االطاقوي، بين البلدين.

وتعزيزا لهذا التعاون الثنائي، قَبِل السيد رئيس الوزراء الإيطالي، دعوة رئيس الجمهورية لزيارة الجزائر، في أقرب فرصة.