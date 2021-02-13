الرئيس تبون يستقبل سفيان جيلالي..وهذه هي الملفات التي تم التطرق اليها!

أكد رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، اليوم السبت، بأن لقاءه بالرئيس عبد المجيد تبون، كان فرصة للكلام معه في عدة ملفات.

وجاءت هذه التصريحات، على هامش استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية.

سفيان جيلالي، كشف بأنه ناقش مع الرئيس عدة ملفات مهمة، منها الإنتخابات التشريعية والتحضير لها، بالإضافة الى قانون الإنتخابات.

كما أضاف ذات المتحدث، بأنه تطرق مع الرئيس الى عدة ملفات تهم المواطن الجزائري، من قضايا يومية، البيروقراطية والتعامل مع الادارة.

بالإضافة الى مشكل الإستثمار في الجزائر، والإستثمار مع الشباب، احتياجات المواطن من شغل، سكن وغيره من الأشياء.

والتي لها علاقة مباشرة مع الحياة اليومية للشعب الجزائري.

وختم ذات المتحدث، بأنه يجب الخروج بسرعة من ترتيب الأمور السياسية، والتوجه للتصدي الى المشاكل الكبرى.

والتي يأتي على رأسها، كيفية تطوير البلد، خلق اقتصاد قوي وإعطاء القدرة الشرائية للمواطن.