الرئيس تبون يعزي في وفاة ابنة زعيم مُقاومة التّوارق الشّيخ أمود بن مختار

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، برقية تعزية إلى عائلة المرحومة إيمنان رحمَة ابنة المرحوم الشيخ أمود بن مختار.

وجاء في نص البرقية:”تلقيت موقنا بقضاء الله وقدَره، نبأ وفاة الـمغفور لها السيدة إيمنان رحمة، ابنة الـمقاوم الأبي الشيخ أمود بن مختار، زعيم مقاومة التوارق ضدّ الاستعمار الغاشم في صحرائِنا الكُبرى.”

وأضاف رئيس الجمهورية:”وحيث لا رادّ لقضاءٍ نَزَلَ أمامَ أجَلٍ حلّ، فإنّني أسألُ الله عزّ وجلّ أن يتغمّد المتوفّاة بواسِعِ رحمتِهِ ومَشمول مَغفرَته، وحُسن الظنّ قائمٌ في أنها ستلقى اللهَ راضيةً مرضيّةً، بعدما لاقت من هول العلّ والمرضِ، فكانت صابرةً مُقاوِمةً مُحتسبة، من صُلبِ مقاومٍ لا يُثنيها عن عزمها سوى قضاء الله.”

واختتم الرئيس قائلا:”وإذ أحتسب عند الله أن يسكنها فسيح جناته مع والدها الشيخ أمود، والنبيين والصديقين والشّهداء والصّالحين وحسُن أولئك رفيقا، فإنّني أسألهُ تبارك وتعالى أن يُعظّم أجركُم في مُصابكم، وأن يصُب عليكم من شآبيب الرحمة والسلوان، والحمدُ لله ربّ العالمين.”

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استقبل رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، أبرت شينجيرو، بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية.

هذا وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، ألبرت شينجيرو، بزيارة إلى الجزائر. وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 مارس 2022.

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أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة (CNAN). باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية، وتوجيهها لتعزيز الأسطول البحري الوطني، باقتناء بواخر جديدة، للنقل التجاري. ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزارء. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، أسدى فيما يخص مشروع تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات التوجيهات والأوامر التالية:

1- قبول مشروع التعديل في شقه المتعلق، بإنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين، في مجال الصيد البحري، لتمكينهم من تنظيم نشاطهم، وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما كلف الرئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون توجيهي، لترقية الصيد البحري، مع التأكيد بوجه خاص على ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات. كذا منح الامتيازات والحوافز الضرورية، لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري. بالإضافة إلى معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري، دون استفادة أصحاب قوارب الترفيه والتسلية، منها. مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية الضرورية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال.

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