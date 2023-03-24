الرئيس تبون يهنئ الملاكمة إيمان خليف

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتهانيه إلى البطلة الجزائرية، إيمان خليف، بمناسبة تأهلها إلى نهائي البطولة العالمية للملاكمة، والمقامة حاليا بنيو دلهي بالهند.

وكتب الرئيس في منشور على حسابه الشخصي على “فيسبوك” اليوم الجمعة، مهنئا بطلة الجزائر: “شرّفتِ الجزائر، مرة أخرى، بتأهُلكِ لنهائي البطولة العالمية للملاكمة بالهند يا إيمان خليف”

وأضاف رئيس الجمهورية: “كل التوفيق و السداد، إن شاء الله، بالمنازلة النهائية..تستحقين الذهبية.”