الرابطة المحترفة تكشف موعد تسوية الجولة الـ 4

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، عن موعد تسوية، لقاءات الجولة الـ 4 من البطولة المحترفة، التي لعبت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وكانت الرابطة، قد أعلنت في وقت سابق، عن تأجيل مباراة اتحاد العاصمة أمام ترجي مستغانم، بسبب افتقاد النادي العاصمي، للثنائي أسامة بن بوط وسعدي رضواني. المتواجد رفقة “الخضر”، وأداليد، المتواجد رفقة منتخب بوليفيا.

كما تم تأجيل مواجهة أولمبي الشلف والضيف اتحاد خنشلة، ضمن ذات الجولة. بسبب تواجد ثلاثي “لايصو” الإفريقي، إدوين، إسماعيل موسى وإيفرا رفقة مُنتخبات بلدانهم.

وستقام مباراة اتحاد العاصمة والمضيف ترجي مستغانم، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، بملعب “بن سعيد” بمستغانم، وتلعب المباراة الأخرى. بين الأولمبي وخنشلة، بملعب “محمد بومزراق” في نفس اليوم، في انتظار الإعلان عن توقيت انطلاق المواجهتين.