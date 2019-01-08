الراسبون في مسابقة التوثيق يناشدون لوح التدخل

طالب المترشحون الراسبون في مسابقة التوثيق وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بالتدخل والتصدي لما وصفوه بالتجاوزات والخروقات المسجلة.

وقد تم تداول رسالة بعوان “رسالة تظلم: إلى وزير العدل حافظ الأختام”، على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يحتجون فيها على بعض الأسماء الواردة بقائمة الناحجين.

وقال المحتجون محررو الرسالة، إن قائمة الناجحين تضمنت أسماء لقضاة ومحضرين قضائيين ومحامين مسبوقين قضائيا، فضلا عن أبناء لأعضاء بارزين ومسؤولين سابيقين بالغرفة الوطنية للموثقين.

كما أكدت الرسالة على عدم اعتماد الشفافية والنزاهة في إعداد القائمة، والمحاباة والنفوذ من جهة أخرى.

وعزز المحتجون تظلمهم بذكر عدد كبير من الأسماء الناجحة في القائمة، والتي قالوا بأنها، أبناء موثقين ومسؤولين إلى جانب شخصيات رياضية وغيرهم.