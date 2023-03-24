الساورة تقيل جاليت ومصطفى سبع مدربا جديدا

في خطوة مفاجئة، قررت إدارة شبيبة الساورة فسخ عقد طاقهما الفني، بقيادة مصطفى جاليت، بطريقة ودية، مع تعيين مصطفى سبع خلفا له.

وأعلنت إدارة “نسور الجنوب” في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، عن فسخ عقد المدرب المساعد مصطفى جاليت والمحضر منصوري عبد الله.

ولم تنتظر إدارة الساورة طويلا من أجل إيجاد خليفة جاليت، حيث أعلنت عن تعيينها التقني مصطفى سبع، مدربا جديدا لرفقاء لياس دوسن.

ومن جهته، باشر سبع مهامه رسميا سهرة أمس، بمناسبة حصة الاستئناف، أين تعرف على جميع لاعبي الساورة قبل بداية التدربيات.

يذكر أن الشبيبة، كانت قد أقصيت من الدور الأول لمنافسة كأس العرب، بعد تعادلها الثلاثاء الماضي بنتيجة 1-1 أمام الكويت الكويتي، بينما كان الفريق قد انهزم ذهابا بالكويت بهدف من دون رد.