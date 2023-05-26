الساورة لدخول التاريخ والشلف تبحث عن ثالث نهائي

يحتضن ملعب “ميلود هدفي” بوهران، مساء اليوم الجمعة، بداية من الساعة الـ 18:00، قمّة مثيرة بين شبيبة الساورة، وضيفه أولمبي الشلف. برسم نصف نهائي كأس الجمهورية.

ويدخل ممثل الجنوب مواجهة اليوم، بهدف خطف بطاقة العبور لأول مرة في تاريخه إلى نهائي السيدة الكأس، بعدما دخل التاريخ مسبقا بالتأهل لأول مرة إلى المربع الذهبي.

بينما يراهن الشلفاوة، على مباغتة الساورة. وتنشيط ثالث نهائي كأس في تاريخ النادي، بعد الأول سنة 1992، الذي سقط فيه على يد شبيبة القبائل. والثاني سنة 2005، والذي نجح خلاله في التتويج على حساب اتحاد سطيف.

يذكر أن تغيير ملعب المباراة من 20 أوت ببشار نحو ميلود هدفي بوهران. أثار جدلا واسعا، واستنكارا كبيرا من مسؤولي شبيبة الساورة، الذين استسلموا في الأخير للأمر الواقع، بعدما هددوا في وقت سابق بالمقاطعة.