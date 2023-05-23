نصف نهائي الكأس.. الساورة تصّر على الاستقبال ببشار ومقرة تهدد بالمقاطعة

أعلن رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي، ونظيره من نجم مقرة عز الدين بن ناصر، رفضهما لبرمجهة لقائي نصف نهائي كأس الجمهورية، أمام جمعية الشلف وشباب بلوزداد، على التوالي، بملعبي وهران وقنسطينة.

وفي اتصال بـ “النهار” اتهم رئيس الساورة، زرواطي، عبد الكريم مدوار. رئيس الرابطة بخدمة مصلحته الشخصية وناديه السابق جمعية الشلف، مبرزا بأن الأخير لو خرج أولا في القرعة لجرت مباراة نصف النهائي بملعبه.

كما أوضح زرواطي، بأن القانون واضح والفريق الذي يسحب أولا في القرعة، هو من يستقبل. وعليه فقد أكد رئيس الساورة، بأن فريقه سيستقبل الشلف في ملعب 20 أوت ببشار.

ودعا زرواطي، السلطات العليا في البلاد ووزارة الشباب والرياضة. لإنصاف فريقه من الظلم الذي يتعرض له من طرف مدوار والأمين العام للفاف، منير دبيشي.

من جهته، أكد رئيس نجم مقرة منافس شباب بلوزداد في نصف نهائي الكأس، بن ناصر، في اتصال هاتفي بـ “النهار” أن القانون ينص على أن الفريق الذي يسحب أولا هو من يستقبل.

وقال: “لم يتم استشارتنا وممكن نريد اللعب في 5 جويلية، فلماذا يتم برمجة اللقاء بقسنطينة؟

كما أضاف ذات المتحدث: “لا نملك أي مطالب ولكننا سنقاطع اللقاء، ولن نلعب مباراة الكأس يوم الجمعة ونريد إنصافنا.”