السجن لجزائري حاول إغراق قارب وهاجم 4 رجال من الشرطة الإيطالية

التمست محكمة إيطالية السجن النافذ لجزائري يبلغ من العمر 24 عامًا، حاول في 17 أوت الماضي إغراق يخت. في مارينا دوريكا بإيطاليا.

كما قام الجزائري حسب موقع ilrestodelcarlino بجرح 4 من رجال الشرطة الذين طاردوه إلى بوزاتورا.

وسُئل من قبل المدعي العام روزاريو ليونيللو الذي أمر أيضًا بتقرير نفسي عن المشتبه به. الذي استبعدت نتيجته أن يكون مصابًا بخلل عقلي.

ودفعت الأدلة المدعي العام إلى التماس الحكم عليه على الفور، دون المرور بجلسة الاستماع الأولية. والطعن في جرائم الشروع في القتل ومقاومة الموظف العمومي وإصابته.

ولا يزال الشاب م. ل، رهن الاعتقال في سجن مونتاكوتو بعد اعتقاله الصيفي. حتى في الزنزانة كان يستمر في إحداث مشاكل سلوكية.

وكان يعاني من اضطراب في الشخصية المعادية للمجتمع ولكن في وقت الوقائع. لم يكن عاجزًا تمامًا عن الفهم والرغبة حتى يتمكن من المحاكمة.

وتم إثبات ذلك من خلال التقرير النفسي الذي قدمه المستشار الفني فيتو فيكيا.

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