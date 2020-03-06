السعودية: السماح بالطواف من غير المعتمرين إبتداءا من فجر اليوم السبت

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الأمر السامي الكريم من خادم الحرمين بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين.

وهذا الأمر الذي اصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيكون اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

كما لفت الشيخ السديس الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.