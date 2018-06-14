السعودية تتوقع اتفاقا معقولا بشأن النفط الأسبوع القادم

أبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الصحفيين في موسكو اليوم أنه يتوقع اتفاقا “معقولا” لاوبك الأسبوع القادم.

ومن المتوقع أن يتخذ اجتماع أوبك ودول من خارج المنظمة بقيادة السعودية وروسيا.

قرارا الأسبوع القادم بشأن ما إذا كان اتفاقهم الحالي لكبح إنتاج النفط بحاجة للتعديل.

في الوقت الذي تثير فيه زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة مخاوف بين بعض المشاركين.

وقال الفالح ردا على سؤال عما إذا كان أصغى لاقتراح لزيادة إنتاج النفط 8ر1 مليون برميل يوميا.

وهو ما سيمحو التخفيضات التي ينفذها المنتجون حاليا.

سنرى إلى أين نذهبي لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضيي قبل كل شيء السوق.

وأضاف أنه لا يتوقع نزاعات مع إيران وفنزويلا خلال اجتماع أوبك الأسبوع القادم.

وتعارض كل من إيران وفنزويلا، العضوين في أوبك، مقترح زيادة المعروض النفطي.