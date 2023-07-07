السعودية تستضيف الطبعة الـ 16 للألعاب العربية 2027

نالت المملكة العربية السعودية حق تنظيم دورة الألعاب العربية في نسختها الـ 16 التي تنظم بعد دورة الجزائر بـ 4 سنوات أي سنة 2027.

ووافق اتحاد اللجان الأولمبية العربية، فى اجتماعه الـ 21 الذي عقد، أول أمس، بالجزائر على هامش الألعاب العربية “الجزائر 2023″، على طلب استضافة السعودية دورة الألعاب العربية الـ 16 التي ستقام في العام 2027.

وخلال الاجتماع، جرى أيضا اعتماد والموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية، المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2021.

كما تم الموافقة على تعيين مكتب قانوني، لمراجعة حسابات الاتحاد، واعتماد التقرير المالي والحساب الختامي لعام 2022، وأيضا تعديلات النظام الأساسي لاتحاد اللجان الأوليمبية العربية، واللائحة الأساسية لدورة الألعاب العربية.

ووافق الاتحاد أيضا، خلال اجتماعه، على إقامة دورة الألعاب العربية السابعة للأندية للسيدات في مدينة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من 2 إلى 12 فيفري 2024.