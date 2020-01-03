السعودية تسمح لحاملي تأشيرات تشنغن بدخول أراضيها مباشرة

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن إجراءات جديدة تخص الراغبين في دخول التراب السعودي.

وكشفت هيئة الطيران السعودي عن قرارها بالسماح لحاملي عدد من التأشيرات لدخول دول في العالم، بدخول أراضيها من دون اشتراط الحصول على التأشيرة السعودية.

وحسب الإجراء الجديد، فإن حاملي تأشيرات دخول التراب الامريكي وإنجلترا ودول فضاء تشنغن، قد باتوا معفيين من ضرورة الحصول على تأشيرة سعودية لدخول المملكة.

وشدد ت هيئة الطيران السعودية أن هذا الإجراء الجديد يطبق على كافة المسافرين حاملي إحدى الأنواع الثلاثة من التأشيرات، من دون استثناء، وبصرف النظر عن الجنسية التي يحملونها.