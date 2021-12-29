السعودية تعيد فرض إرتداء الكمامة وإجراءات التباعد

أعلنت السعودية، يوم الأربعاء، إعادة فرض إرتداء الكمامة، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الداخلية، أنه “بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي. وتزايد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) والسلالات المتحورة منه. فقد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات”.

وأضاف المصدر، أن القرار الجديد يطبّق إعتبارا من الساعة السابعة من صباح الغد الخميس 30 ديسمبر، مشيرا إلى أن “جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة. وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليا وعالميا”.

وشدّد ذات المصدر، أنه من الضروري إلتزام الجميع بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم”.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين. كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

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