السعودية تعيد فرض إرتداء الكمامة وإجراءات التباعد
أعلنت السعودية، يوم الأربعاء، إعادة فرض إرتداء الكمامة، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الداخلية، أنه “بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي. وتزايد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) والسلالات المتحورة منه. فقد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات”.
وأضاف المصدر، أن القرار الجديد يطبّق إعتبارا من الساعة السابعة من صباح الغد الخميس 30 ديسمبر، مشيرا إلى أن “جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة. وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليا وعالميا”.
وشدّد ذات المصدر، أنه من الضروري إلتزام الجميع بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم”.
وأوضح المصدر، أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين. كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.
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السعودية: تفاصيل جديدة لحجز تصاريح العمرة جانفي المقبل
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم عن تفاصيل حجز تصاريح أداء العمرة خلال شهر جانفي المقبل.
وذكرت الوزارة، أن إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة سيكون من خلال تطبيق “اعتمرنا” للراغبين بأداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم.
كما يعتمد تطبيق “إعتمرنا” على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي. وذلك بالإعتماد على اللونين الأحمر والأخضر. ليشير اللون الأحمر إلى وجود “إزدحام مرتفع”. أما اللون الأخضر فيشير إلى “الخفيف” لتعريف المعتمرين بمدى الإزدحام داخل الحرم المكي.
وأضافت الوزارة، أنه لإستخدام تطبيق “إعتمرنا”، يجب تنزيل التطبيق عن طريق هواتف أندرويد أو “آي أو إس”. كما على المستخدم إختيار اللغة. ثم تدوين البيانات الرسمية والمعلومات الخاصة به.
وكان تطبيق “إعتمرنا” قد أطلقته وزارة الحج والعمرة، في 27 سبتمبر 2020. تبعا للإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا. وقد تم الإذن باستخدامه وتفعيله بدءا من 14 أكتوبر 2020 للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة. والآن بات متوفرا للمعتمرين القادمين من خارج المملكة.
ويعتمد تطبيق “اعتمرنا” مع تطبيق آخر أطلقته المملكة مؤخرا “توكلنا” الذي يعمل من أجل الحفاظ على صحة المعتمر. كما يوفر التطبيق خاصية إمكانية اختيار الوقت واليوم المناسب للمعتمر ليختار من بينها بمنتهى السهولة.