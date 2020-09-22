السعودية تفتح أبوابها للمعتمرين الأجانب بداية من 1 نوفمبر

أصدرت وزارة الداخلية السعودية أمسية الثلاثاء، بيانا، أعلنت من خلاله موافقة المملكة على أداء مناسك العمرة تدريجيا بداية من 4 أكتوبر المقبل.

وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، ووفق 4 مراحل.

وحسب ما جاء في البيان، فإن المراحل الأربعة تتمثل فيما يلي:

المرحلة الأولى:السماح بأداء العمرة للمواطنين و المقيمين داخل المملكة بداية من 4 أكتوبر 2020.

المرحلة الثانية:السماح بأداء العمرة و الزيارات و الصلوات للمواطنين المقيمين داخل المملكة بداية من 18 أكتوبر .

المرحلة الثالثة:السماح بأداء العمرة و الزيارات و الصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل و خارج المملكة بداية من 1 نوفمبر .

المرحلة الرابعة:السماح بأداء العمرة و الزيارات و الصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل و خارج المملكة بنسبة 100 بالمائةمن الطاقة الإستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

كما سيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق خاص ستطلقه وزارة الحج و العمرة.

هذا وشددت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية والتعليمات الصحية من طرف المعتمرين والمصلين والزوار.