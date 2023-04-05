السعودية تُصدر بيانا عاجلا بخصوص أحداث الأقصى

قالت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع بقلق بالغ اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين واعتقال المواطنين.

وجاء في بيان الوزارة: “أن المملكة تدين هذا الاقتحام السافر. وتعبر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام. وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية”.

وأكدت المملكة على “موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

هذا وأصيب عدد من المعتكفين في المسجد الأقصى، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المصلى القبلي لإخراجهم من هناك.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، الليلة، باحات المسجد الأقصى المبارك. واعتدت على المصلين، وحاولت إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين بالقوة. وأطلقت قنابل الصوت داخله”.

ويأتي ذلك، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح.