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السعودية تُعلن عن أول أيام رمضان

بقلم نادية بن طاهر
السعودية تُعلن عن أول أيام رمضان
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أعلنت السعودية، عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وعليه فإن يوم غد السبت، 1 مارس 2025، هو غرة شهر رمضان.

وكشفت المحكمة العليا في السعودية، أن يوم غدٍ السبت الموافق لـ1 مارس 2025م، هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1446هـ.

وثبتت رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي تمير وسدير بالمملكة العربية السعودية، وفق بيان الديوان الملكي السعودي.

وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء الجمعة.

وحثت المحكمة العليا، من يرى هلال شهر رمضان بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها. أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

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