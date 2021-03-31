السعودية: مجلس الوزراء يوافق على نظام التبرع بالأعضاء البشرية

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، على نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

وجاء ذلك خلال جلسة عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق في شهر سبتمبر 2019 على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

ويتيح مشروع نظام التبرع نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية.

وكذا حماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية.

بالإضافة إلى تحديد مسؤولياتها في ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.