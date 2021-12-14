السعودية.. مستعدون للتطبيع شرط تنفيذ الصهاينة المبادرة العربية

أعلنت السعودية استعدادها لتطبيع العلاقات معالكيان الصهيوني، شرط تنفيذ تل أبيب مبادرة السلام العربية المطروحة عام 2002. وجاء التصريح بمقابلة باللغة الإنجليزية أجرتها صحيفة “عرب نيوز” السعودية مع مندوب الرياض الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي.

وقال المعلمي إن “آخر موقف سعودي رسمي هو أننا على استعداد لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني”. لكن “بمجرد أن تنفذ بنود مبادرة السلام السعودية (المبادرة العربية للسلام) التي تم طرحها عام 2002”.

كما أوضح أن المبادرة “تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967″. و”إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير”.

وأضاف المعلمي “بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست السعودية وحدها ولكن العالم الإسلامي بكامله”، و”الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي سيتبعوننا في ذلك، أي في الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها”.

كما شدد المعلمي على أن “الوقت لا يغير الصواب أو الخطأ”؛ فـ”الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خطأ مهما طال أمده”.

وأضاف: “الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يتعلق بالمستوطنات والحصار وحرمان الفلسطينيين من كرامتهم وحقوقهم،خاطئة، وهذا لا يتغير”.

وتعتبر “مبادرة السلام العربية”، التي تعرف أيضا بـ”المبادرة السعودية”، مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية خلال قمتها التي ببيروت عام 2002. في حين تنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب الكيان من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان. مقابل اعتراف الدول العربية بالكيان الصهيوني، وتطبيع العلاقات معها.

وكانت إسرائيل وقعت بداية من 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، واستئنافها مع المغرب. فيما تم إعلان قرار تطبيع العلاقات مع السودان، فضلا عن مساع إسرائيلية أعلنت مؤخرا لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى. بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.

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