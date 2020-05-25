السعودية: 2235 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات كورونا في المملكة إلى 399 وفاة و74795 إصابة.

وتم تسجيل انخفاض طفيف اليوم، في معدل الحالات الجديدة مقارنة مع اليوم السابق.

هذا وارتفع إجمالي المتعافين من الوباء بالسعودية إلى 45668، بعد تسجيل تماثل 2148 شخصا للشفاء، خلال اليوم الماضي.