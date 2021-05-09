السفارة الأمريكية.. الإفراج عن نتائج برنامج الهجرة  2022

أفرجت السفارة الأمريكة، عن نتائج برنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة، للذين سجلوا في أكتوبر ونوفمبر 2020 على موقع https://dvprogram.state.gov/.

وأوضحت السفارة الأمريكية، أن النتائج متوفرين عبر الانترنيت على الموقع الرسمي الوحيد.

وعند الدخول إلى الموقع، سيحتاج المعني إلى رقم تأكيد ومعلومات شخصية حتى يتمكن من رؤية النتائج.

وأشارت السفارة، إلى النتائج لن تتم عبر متصل عن طريق الهاتف، مردفا “هذا يعتبر محتال”.

وأبرز المصدر، أن “الغرين كارد” لن تعطى مباشرة بعد الاختيار، قائلا “فخلال المقابلة يمكن أن تكون غير مؤهل لفيزا الهجرة”.

وأفادت السفارة، أن مصالحها بدأت بمعالجة ملفات فيزا الهجرة بإعطاء الأولوية لفئة فيزا للخطيب متبوعة بعدد محدود من ملفات العائلة.

وفيما يخص “فيزا غير الهجرة” سيتم برمجة المواعيد الخاصة بالحالات المستعجلة.