السفارة الأمريكية تهنئ السفير الجزائري بواشنطن: نرحب بالدبلوماسي المحنك
بقلم نادية بن طاهر
هنأت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، أحمد بطاش، على تعيينه سفيرا للجزائر لدى الولايات المتحدة.
وجاء في تدوينة للسفارة على صفحتها الرسمية بفايسبوك: “نرحب بهذا الدبلوماسي المحنك في العاصمة واشنطن والولايات الخمسين ونتطلع للعمل معه لتعزيز العلاقات الأمريكية الجزائرية”.
https://www.facebook.com/236962269658408/posts/4674007339287190/
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