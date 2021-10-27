السفارة الأمريكية تهنئ السفير الجزائري بواشنطن: نرحب بالدبلوماسي المحنك

هنأت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، أحمد بطاش، على تعيينه سفيرا للجزائر لدى الولايات المتحدة.

وجاء في تدوينة للسفارة على صفحتها الرسمية بفايسبوك: “نرحب بهذا الدبلوماسي المحنك في العاصمة واشنطن والولايات الخمسين ونتطلع للعمل معه لتعزيز العلاقات الأمريكية الجزائرية”.

https://www.facebook.com/236962269658408/posts/4674007339287190/

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