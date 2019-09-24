السفير السعودي عبدالعزيز العميريني يعزي عائلات ضحايا حادثة وادي سوف

عزى السفير السعودي في الجزائر عبدالعزيز العميريني عائلات الرضع ضحايا في حادثة مستشفى وادي سوف.
ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة على تويتر تعزية قالت فيها: ببالغ الأسى والحزن تلقت السفارة خبر الفاجعة الأليمة التي راح ضحيتها 8 مواليد جدد بمستشفى الام والطفل “بشير بناصر” بولاية الوادي.
وعلى اثر ذلك يتقدم سعادة السفير عبدالعزيز العميريني بأخلص التعازي لأهالي الضحايا سائلا الله العلي القدير أن يُلهمهم الصبر والسلوان.
#تعزية | ببالغ الأسى والحزن تلقت السفارة خبر الفاجعة الأليمة التي راح ضحيتها 8 مواليد جدد بمستشفى الام و الطفل "بشير بناصر" بولاية الوادي، وعلى اثر ذلك يتقدم سعادة السفير عبدالعزيز العميريني بأخلص التعازي لأهالي الضحايا سائلا الله العلي القدير أن يُلهمهم الصبر والسلوان. 🇩🇿🇸🇦 pic.twitter.com/CrqLYwUYPP
— السفارة في الجزائر (@dzembksa) September 24, 2019
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