السفير الصيني يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر

“بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والستين لإنـدلاع الثورة التحريريــة الجزائرية المجيـدة في الأول نوفمبـر.

يتقدم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع أعضاء السفارة

أخلص التهاني وأطيب التمنيات للشعب الجزائري، ويتمنى لكم عيدا سعيدا ومزيدا من السعادة والصحة والازدهار!

الصين والجزائر بلدان الأبطال، كانتا في الماضي رفيقي الخندق الذين يقاتلان جنبا إلى جنب.

كانت الصين تدعم بكل الحزم للجزائر خلال الثورة التحريريــة الجزائرية في سبيل مساعدة الجزائر على تحقيق الاستقلال،

والجزائر كانت تلعب دورا مهما في استعادة المقعد الشرعي لجمهورية الصين الشعبية للأمم المتحدة.

فعلى أساس تاريخ المساندة المتبادلة بين البلدين قد أصبحا صديقين عزيزين وشريكين حميمين تربط بينهما صداقة تاريخية متميزة،

واليوم هما يعملان على تحقيق التنمية والازدهار المشترك يدا بيد.

إن الصين على استعدادها لمواصلة العمل مع الجزائر على تطوير علاقات البلدين في شتى المجالات وتعزيز صداقة الشعبين مما يحقق المزيد من تنمية وتقدم مشتركة للبلدين”.