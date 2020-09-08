السودان.. الفيضانات تغرق قرية كاملة وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 102 قتيل

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، ارتفاع وفيات السيول والفيضانات إلى 102 قتيل، فضلا عن غرق قرية كاملة شمال الخرطوم.

ونقل موقع “سودان تريبون” تأكيد المتحدث باسم المجلس القومي، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 102 قتيل.

مضيفا بأن السيول والفيضانات تسببت في غرق قرية “التمانيات” بالكامل شمال العاصمة السودانية “الخرطوم”.

مشيرا إلى تعرض مناطق جديدة في “الخرطوم” لأضرار فيضان النيل خلال يومي الأحد والإثنين، بينها منطقتا “اللاماب” و”أم دوم”.

ووفق وسائل إعلام سودانية، فإن جميع منازل قرية “التمانيات” البالغ 350 منزل انهارت بالكامل، وأن السكان باتوا يقيمون في العراء.