السويد تبسط قاعدة إظهار جواز السفر لهذه الفئة

قالت السلطات السويدية إن الدولة تريد أن تسهل على الأشخاص المعفيين من التأشيرة. إظهار جواز سفرهم الأصلي عند التقدم للحصول على تصريح إقامة وعمل مؤقت.

وفقًا لوزارة العدل السويدية، من خلال تسهيل قاعدة جواز السفر لهذه الفئة من الأجانب. تهدف السلطات إلى تجنب السفر لمسافات طويلة لإظهار مثل هذه الوثيقة. وجذب المزيد من طلاب الدكتوراه والباحثين والعاملين المؤهلين.

في نوفمبر 2022 ، أدخلت وكالة الهجرة السويدية قواعد جديدة ، تتطلب من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة الإقامة. والعمل الذهاب إلى مكاتب السلطات المختصة لإبراز جوازات سفرهم الأصلية.

وقد تم إدخال مثل هذه القاعدة من أجل التحكم بشكل أفضل في هوية المتقدمين للحصول على تصاريح إقامة وعمل مؤقتة.

ومع ذلك ، نظرًا لأن هذا التغيير يعني أنه حتى أولئك الذين يمكنهم دخول السويد بدون تأشيرة. يتعين عليهم الآن السفر لمسافات طويلة فقط لإظهار جواز سفرهم الأصلي. فإن السلطات تريد وضع حد لهذه القاعدة لهذه المجموعة المعينة من الأجانب.

وفقًا لوزارة العدل، من خلال تسهيل قاعدة إظهار جواز السفر للأشخاص المعفيين من التأشيرة. ستصبح السويد وجهة أكثر جاذبية للعمال المؤهلين تأهيلا عاليا.

وأكد نفس الشيء على أن السويد ستكون أيضًا قادرة ، من بين أمور أخرى ، على جذب المزيد من الباحثين والطلاب.

وتعليقًا على التغييرات التي تعتزم الحكومة السويدية إجراؤها ، قالت وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينرجارد. إن هذا إجراء ضروري ، والشيء الصحيح الذي يجب القيام به. حيث يجب ألا تفقد السويد قدرتها التنافسية عندما يتعلق الأمر بجذب المؤهلين تأهيلا عاليا العمال والباحثين وطلاب الدكتوراه.

“الحكومة لا تريد أن تفقد السويد قدرتها التنافسية. ولذلك، فإننا نتخذ التدابير اللازمة لتسهيل الأمر على الأشخاص المعفيين من التأشيرة تقديم جواز سفرهم الأصلي شخصيًا”.

كما أعرب وزير التعليم، ماتس بيرسون، عن نفس الرأي. قال الوزير بيرسون إن على البلاد أن تفعل كل ما في وسعها لتسهيل القواعد وتحسينها وكذلك أن تظل “دولة بحثية”.

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