السويد: منع مظاهرة لحرق القرآن الكريم

منعت الشرطة السويدية مظاهرة دعت إليها جماعات يمينية أوروبية. تسعى لتكوين حركة مناهضة لوجود الإسلام والمسلمين في أوروبا بحرق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لينشوبينغ السويدية.

وشهدت المنطقة التي دُعي فيها إلى حرق نسخة من القرآن أحداث شغب واحتجاج من قبل بعض المناهضين لتجمع اليمين المتطرف. ما دفع الشرطة إلى التدخل، واصفة الأحداث بأنها “أعمال شغب عنيفة”. فيما اضطر أنصار اليمين إلى الرجوع عن قرارهم بعد الحادثة.

وأعلنت الشرطة السويدية إصابة 3 من عناصرها خلال أعمال شغب. تم نقلهم إلى المستشفى وإصابة اثنين منهم بجروح طفيفة، ولم يُحدَّد وضع المُصاب الثالث، فيما أُلقي القبض على شخصين.

وكانت مجموعة يمينية متطرفة تعتزم حرق مصحف في مدينة لينشوبينغ السويدية، فيما هاجم محتجون المجموعة لرفض هذه المظاهرة.

وكان من المقرر أن يكون التجمع بعد الظهر في منطقة سكاغيتورب. حيث ولد أكثر من 50% من السكان في الخارج والتي تضم جالية مسلمة كبيرة.

لكن لم تتمكن جماعة اليمين المتطرف من الوصول إلى مكان التجمّع. وتدهور الوضع بعد ذلك بين مشاركين في تظاهرة مضادة والشرطة، وفقاً لمشاهد بثتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشرطة السويدية سمحت بمظاهرة بعد ظهر الخميس للناشط الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان وحزبه “الخط المتشدد”. المعروف باستفزازاته المناهضة للإسلام، فيما أعلن نيته حرق مصحف خلال التجمع، لكن التظاهرة لم تحدث قط.

وكان من المقرر حصول تظاهرة أخرى لليمين المتطرف بقيادة راسموس بالودان عصراً في بلدة قريبة من نورشوبينغ، لكن تعذر تنظيمها أيضاً.

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