السويد: منع مظاهرة لحرق القرآن الكريم
منعت الشرطة السويدية مظاهرة دعت إليها جماعات يمينية أوروبية. تسعى لتكوين حركة مناهضة لوجود الإسلام والمسلمين في أوروبا بحرق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لينشوبينغ السويدية.
وشهدت المنطقة التي دُعي فيها إلى حرق نسخة من القرآن أحداث شغب واحتجاج من قبل بعض المناهضين لتجمع اليمين المتطرف. ما دفع الشرطة إلى التدخل، واصفة الأحداث بأنها “أعمال شغب عنيفة”. فيما اضطر أنصار اليمين إلى الرجوع عن قرارهم بعد الحادثة.
وأعلنت الشرطة السويدية إصابة 3 من عناصرها خلال أعمال شغب. تم نقلهم إلى المستشفى وإصابة اثنين منهم بجروح طفيفة، ولم يُحدَّد وضع المُصاب الثالث، فيما أُلقي القبض على شخصين.
وكانت مجموعة يمينية متطرفة تعتزم حرق مصحف في مدينة لينشوبينغ السويدية، فيما هاجم محتجون المجموعة لرفض هذه المظاهرة.
وكان من المقرر أن يكون التجمع بعد الظهر في منطقة سكاغيتورب. حيث ولد أكثر من 50% من السكان في الخارج والتي تضم جالية مسلمة كبيرة.
لكن لم تتمكن جماعة اليمين المتطرف من الوصول إلى مكان التجمّع. وتدهور الوضع بعد ذلك بين مشاركين في تظاهرة مضادة والشرطة، وفقاً لمشاهد بثتها مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الشرطة السويدية سمحت بمظاهرة بعد ظهر الخميس للناشط الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان وحزبه “الخط المتشدد”. المعروف باستفزازاته المناهضة للإسلام، فيما أعلن نيته حرق مصحف خلال التجمع، لكن التظاهرة لم تحدث قط.
وكان من المقرر حصول تظاهرة أخرى لليمين المتطرف بقيادة راسموس بالودان عصراً في بلدة قريبة من نورشوبينغ، لكن تعذر تنظيمها أيضاً.
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تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة الجزائر – السويد
أشرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، محمد هاني، اليوم الإثنين بمقر المجلس، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر– السويد.
وفي بيان للمجلس الشعبي الوطني فقد جرت نراسن التنصيب بحضور تمامري سيد أحمد، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الى جانب سفير السويد بالجزائر، وكذا ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.
وفي هذا السياق، أكد محمد هاني أن تنصيب هذه المجموعة البرلمانية للصداقة يعد حدثا هاما لتوطيد العلاقات الثنائية.
خاصة على المستوى البرلماني نظرا لما يربط الجزائر ومملكة السويد من أواصر الصداقة.
كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن الجزائر تتطلع من خلال هذه الآلية إلى دعم التعاون والتبادل بين البلدين.
من جانبه، أكد السفير أن العلاقة التي تربط بين البلدين علاقة تاريخية ممتدة ومميزة، ورحب بتعزيز العمل المشترك من خلال قنوات التحاور بين برلماني البلدين.
داعيا إلى إرساء أسس تعاون مثمر على عديد الأصعدة.
عند تناوله الكلمة، أعرب النائب محمد الهادي أسامة عرباوي، الذي عادت إليه رئاسة المجموعة، عن اعتزازه بهذه المهمة، وحث على ضرورة ترقية التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات والعمل على تقريب الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
بالمقابل رجعت نيابة رئاسة المجموعة للنائبين حريزي مخفي ورابح بلخير. فيما عاد منصب مقرر المجموعة إلى النائب زهير فارس.