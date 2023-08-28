“السياربي” تتعرف على منافسها في “الشامبينز ليغ”

تعرف فريق شباب بلوزداد، على منافسه في طريقه نحو بلوغ دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، في نسخة 2023-2024.

وسيواجه بطل الجزائر في الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى مجموعات “الشامبينز ليغ” نادي بو رانجرس السيراليوني.

وتأهل ممثل السيراليون إلى الدور التصفوي الأخير، على حساب ليبيريا شيب الليبيري، بنتيجة 2-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وستلعب مباراة الذهاب بين شباب بلوزداد وبو رانجرس، ما بين الـ 15 والـ 17 سبتمبر الداخل بسيراليون، بينما ستقام مباراة العودة بالجزائر ما بين الـ 29 سبتمبر والـ 1 أكتوبر.

للإشارة فإن شباب بلوزداد كان قد أقصى بو رانجرس، من الدور التمهيدي الأول، للنسخة الماضية لـ”الشامبينز ليغ”. بعدما فاز عليه إيابا بثلاثية نظيفة، فيما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.