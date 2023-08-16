السياربي تتغنى بمعالم المدينة في تقديم قميصها الجديد

كشفت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، عن قميص الفريق الجديد، الخاص بالموسم الكروي الجاري 2023-2024، والذي يحمل علامة الممول الجديد “بوما“.

وتغنت إدارة الشباب في فيديو، نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” اثناء تقديم القميص بمعالم المدينة، وعلقت: “بين المرسى والمقام، ثقافة، فن وتراث”

كما أضاف ذات المصدر: “حلة جديدة للشباب الكبير، موسم كروي جديد بطموحات عالية وتحديات أكبر.”

وأظهر الفيديو الخاص بتقديم القميص الجديد، معالم المدينة ومعاقل عشاق اللونين الأحمر والأبيض، بصور فوقية من أعالي المدنية ومقام الشهيد.