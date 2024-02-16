“السياربي” تطمح للإطاحة بالأهلي ومواصلة الحلم القاري

سيكون شباب بلوزداد، سهرة اليوم السبت، على موعد مع مباراة مصيرية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، حينما يستقبل حامل اللقب الأهلي المصري.

وتنطلق المباراة المتأخرة عن الجولة الـ 4 من دور المجموعات، والتي سيحتضنها ملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 20:00.

وهي المواجهة التي تكتسي أهمية كبيرة لـ”أبناء لعقيبة” على اعتبار أن الفوز بها. سيجعلهم يتصدرون المجموعة الـ 4، بـ 7 نقاط على بعد نقطتين عن الأهلي ويونغ أفريكانز التنزاني و3 عن ميدياما الغاني، قبل جولتين عن اختتام المجموعات.

وعليه فإن أشبال البرازيلي، ماركوس باكيتا، الذين سيكونون مدعمين بعدد كبير من أنصارهم. سيدخلون مواجهة اليوم بنية الفوز لا غير، من أجل قطع خطوة عملاقة نحو ربع نهائي “الشامبينز ليغ”.

للإشارة فإن لقاء الذهاب الذي لعب بالقاهرة المصرية، يوم الـ 8 ديسمبر الفارط. انتهى على وقع التعادل السلبي. بينما فاز الشباب في جولة الافتتاح بثلاثية نظيفة أمام الضيف يونغ أفريكانز، وانهزم بعدها بثنائية لهدف على يد ميدياما الغاني.