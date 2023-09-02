السياربي تواجه اليوم السياسي وجمعية أريانة

سيكون فريق شباب بلوزداد، مساء اليوم السبت، على موعد مع لعب لقاءين وديين، في إطار تربص الفريق الجاري بتونس.

وكشفت إدارة الشباب في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بأن أشبال سفان فاندنبروك، سيلاقون شباب قسنطينة مساء اليوم بداية من الساعة 17:00.

بينما سيلعب بطل الجزائر، لقاء ثانية بداية من الساعة 20:00، أمام الجمعية الرياضة بأريانة التونسي.

للإشارة فإن الشباب لعب السبت الماضي، لقاءين وديين في يوم واحد، وفاز في الأول على النجم المتلوي التونسي بثنائية، وبنتيجة 8-1 على مواطنه مستقبل المرسى.