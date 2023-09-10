السياربي تواجه مستقبل المرسى في ثاني ودية بتونس

ستكون تشكيلة شباب بلوزداد، اليوم الأحد، على موعد مع لعب ثاني لقاء ودي بتونس، منذ عودة الفريق أول أمس، إلى الجارة الشرقية، بعد التربص الذي أقيم هناك الصائفة الحالية.

وأعلنت إدارة الشباب بأن فريقها سيلاقي المستقبل الرياضي بالمرسى، وديا مساء اليوم بداية من الساعة 16:00، وهو الفريق الذي فاز عليه رفقاء بلخيثر، قبل أسبوعين وديا بنتيجة 8-1.

للإشارة فإن تشكيلة شباب بلوزداد عادت الجمعة إلى تونس، التي غادرتها الأحد الماضي، وواجهت أمس، الملعب التونسي وديا، في لقاء انتهى لصالح الأخير بثنائية لهدف.