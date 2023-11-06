“السياسي” يؤكد جاهزيته لاستئناف البطولة بانتصار ودي كبير

اختتم مساء اليوم الاثنين، فريق شباب قسنطينة، تحضيراته الخاصة، بفترة التوقف الحالية، بإجراء مباراة ودية أمام فريق اتحاد برهوم.

وجرت المواجهة الودية بين “السياسي” والضيف اتحاد برهوم. بملعب “بن عبد المالك رمضان” بقسنطينة، في غياب الجمهور، بقرار من الطاقم الفني بقيادة عبد القادر عمراني.

وحقق أبناء مدينة “الجسور المعلقة” انتصارا كبيرا، استقر على نتيجة 6-1، أكدوا من خلاله جاهزيتهم لاستئناف المنافسة الرسمية.

وتداول على تسجيل سداسية “الخضورة” كل من بلحوسيني (هدفين) ونيكامبي (هدفين) وشكال ومنذر طمين.

للإشارة فإن المدرب عمراني وأشباله، سيكونون هذا الجمعة على موعد مع سفرية صعبة تقودهم إلى ملعب 1 نوفمبر بالوادي، لملاقاة الاتحاد السوفي، برسم الجولة الـ 5 من المحترف الأول.