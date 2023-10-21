عمراني مدربا جديدا لشباب قسنطينة

أعلنت إدارة شباب قسنطينة، ليلة الجمعة إلى السبت، عن تعيينها المدرب عبد القادر عمراني، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وسيخلف عمراني بذلك، المدرب ليامين بوغرارة، الذي استقال من منصبه بسبب النتائج المتذبذبة لـ “السياسي”، بعقد يستمر إلى صيف 2024.

وستكون هذه التجربة الثالثة من نوعها للمدرب عمراني، مع تشكيلة “مدينة الجسور المعلقة” بعد الأولى موسم 2017-2018. الذي انتهى بتتويج السياسي بلقب البطولة. والثانية ما بين جوان 2020 وفيفري 2021.

للإشارة، فإن عمراني، سينشط مساء اليوم السبت، بمقر النادي، ندوة صحفية، بداية من الساعة 16:00 مساء، حسبما أكدته إدارة شباب قسنطينة.