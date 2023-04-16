السيسي وسيلفا كير يدعوان لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان

تحادث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير، حول الأوضاع الراهنة في السودان.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية، إن “السيسي وسلفا كير يعربان عن استعدادهما للقيام بدور الوساطة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية”. مشيرة إلى أنهما يدعوان لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان.

واحتدمت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من المواجهات العنيفة، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وهو ما أسفر وفق لجنة أطباء السودان عن مقتل 56 شخصا وإصابة 595 على الأقل.