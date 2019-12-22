الشرطة نشطت أكثر من 72 ألف حملة تحسيسية حول السلامة المرورية الشهر الماضي

سجلت مصالح الأمن الوطني خلال شهر نوفمبر من السنة الجارية، 72127 نشاط توعوي.

في إطار الحملات التحسيسية و التوعوية التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الوقاية و السلامة المرورية.

وتم تقديم 340 درس نظري و تطبيقي على مستوى المؤسسات التربوية والتعليمية لفائدة التلاميذ المتمدرسين، وتنظيم 71787 نشاط اتجاه مستعملي الطريق، لأجل تحسيس المواطن بضرورة توخي الحيطة في الطريق العام.

وسجلت مصالح الأمن الوطني خلال هذه الفترة 1252 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عنه وفاة 56 شخص و جرح 1455آخرين.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن العنصر البشري هو السبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور نتيجة عدم إحترام قانون المرور.

بالنسبة للإجراءات العملياتية المتخذة من قبل مصالح الأمن المروري، فقد تم تسجيل في هذه الفترة 5951 جنحة مرور و 976 مخالفة تنسيق، مع وضع 2491 مركبة في الحظيرة، كما تم تسجيل 83944 غرامة جزافية مع سحب الفوري لـ 20329رخصة سياقة.